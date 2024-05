LeBron, Curry, Durant: Die letzten Würfe der Legenden

LeBron James, Stephen Curry und Kevin Durant sind die Gesichter des Basketballs, auf und abseits des Courts. Doch ihre denkwürdige Ära geht zu Ende, eine neue Garde reißt das Spiel an sich. Dem All-Star-Trio bleibt noch ein letzter goldener Tanz.

LeBron James steht in der Umkleidekabine der Crypto.com-Arena in Downtown Los Angeles, mit seinen LA Lakers hat er gerade die Dallas Mavericks besiegt, er beantwortet die Fragen der Reporter, doch sein Blick wandert ein ums andere Mal hinüber zu einem TV-Bildschirm auf der anderen Seite des Raums. „Wirf!“, ruft er dann plötzlich. Oder: „Fang den verdammten Ball, Mann!“

Es läuft die Übertragung einer Basketballpartie der University of Southern California – und der mit Abstand bekannteste Spieler in diesem College-Team ist LeBron Raymone James Jr., genannt Bronny, der 19-jährige Sohn von „King James“, der NBA-Legende.

Schon vor zwei Jahren hat LeBron James sen. über seinen großen Traum sinniert: Er möchte in seinem letzten Jahr in der NBA gemeinsam mit seinem Sohn in einer Mannschaft spielen. „Wo auch immer Bronny sein wird, werde auch ich sein. Ich würde alles machen, was nötig ist, um ein Jahr mit meinem Sohn zu spielen“, sagte er gegenüber „The Athletic“.

Lakers oder „free agent“?