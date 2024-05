Da sitzt der Waffennarr Sebastian neben der sexy gekleideten Estera, die überarbeitete Alleinerzieherin wird beim Sprechtag von der strengen „Frau Schulrat“ gerügt, und der bemühte Kollege wird gemobbt. Ach, Schule.

Estera aus Rumänien spricht akzentfreies Hochdeutsch. Sie ist 14, betont sexy gekleidet und auf dem Weg in ihre Mittelschule. Dort trifft sie auf Sandra aus dem Hausruckviertel, ebenfalls 14. Sandra trägt keine eng anliegenden Lackshorts wie Estera, sondern wie die wenigen anderen österreichischen Kinder in der Klasse eine graue ausgewaschene Jogginghose. Ein akzentuiertes Hochdeutsch spricht aber auch sie; das österreichische Idiom ist kaum mehr hörbar.

Estera sitzt in der Klasse neben Sebastian. Das macht sie nicht freiwillig, der Klassenlehrer wollte es so. Zu sagen haben sich die beiden wenig. Sebastian geht gern mit dem Freund seiner älteren Schwester in den Wald, dort verballern sie in einer Schottergrube jeden zweiten Nachmittag groß­kalibrige Munition aus einem halb automatischen Gewehr. Sebastian redet mit seinen Freunden und seiner selten anwesenden Mutter im lokalen Dialekt. In der Schule spricht auch er Hochdeutsch.

Sebastian überträgt seine Begeisterung für Waffen auf die Schule und hat einigen anderen in der Klasse bereits Klappmesser verkauft. Estera, Sebastian und Sandra haben drei völlig unterschiedliche Lebensläufe. Vieles verbindet sie aber auch. Alle drei wurden über TikTok und Snapchat sozialisiert. Die Kommunikation auf diesen Plattformen erfolgt auf Hochdeutsch und auf Englisch. Das und die Tatsache, dass dialektbefreites Deutsch die Mehrheit der Kinder in der Klasse am ehesten versteht, sind der Grund, dass das lokale Sprachkolorit immer seltener zu hören ist.

Alle drei mischen ihr Vokabular mit Ausdrücken der sich dynamisch verändernden Jugendsprache. Brutale und sexualisierte Schimpfwörter aus dem Rumänisch-Serbischen gesellen sich zu Ghetto-Slang. Alle drei hören mit KI-Maschinen generierte Musik. Vorzugsweise solche, bei denen Hits der 1990er-Jahre durch einen Compiler gejagt und bis zur Unerkennbarkeit verzerrt und beschleunigt werden. Das eint die Kinder, „deren Eltern schon ein wenig länger hier sind“, und diejenigen, bei denen das nicht der Fall ist. Oder die „autochthonen Österreicher“ mit den Ausländern. Je nach ideologischer Sichtweise. Es ist Musik, die man als Erwachsener meist nur wenige Sekunden aushält, bevor man sich weit weg wünscht.

Hochdeutsch bei Lehrerinnen und Schülern

In der Schule treffen die Kinder nun auf Lehrer, die eine völlig andere Sozialisationsgeschichte aufweisen. Andrea Wald, die Klassenlehrerin, wird von den Kindern Frau Schulrat genannt. Ein Amtstitel, der nach Monarchie, langer Dienstzeit und Mottenpulver riecht. Die musisch begabte Lehrerin singt in einem klassischen Chor und besucht regelmäßig das Linzer Landestheater. Sie spricht Hochdeutsch, im Unterricht und auch in vielen privaten Situationen, vor allem dann, wenn sie angespannt ist oder sich beobachtet fühlt. Was häufig der Fall ist. Ihr Hochdeutsch ist anders konnotiert als das ihrer Schüler. Es hat nicht diesen harten deutschen Einschlag, wie sie ihn bei ihren Kindern beobachtet, sondern er kommt weicher daher, eleganter. Ihre Sozialisation in bürgerlichem Linzer Haus schimmert da durch und ihre weitere Biografie.