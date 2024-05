David Beckham soll für Hugo Boss entwerfen

Die Partnerschaft zwischen dem deutschen Modehaus und dem früheren Fußballstar soll mehrere Jahre andauern. Noch heuer soll es erste Einblicke geben.

Hugo Boss hat sich populäre Prominenz an Bord geholt, um die nächstjährige Männerkollektion mitzugestalten: den früheren Fußballprofi David Beckham. Das hat das Metzinger Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt. Schon heuer wird Beckham in einer globalen Kampagne der Marke zu sehen sein, seine erste Kollektion wird in der Frühjahr/Sommer 2025 Saison lanciert.

Man will gleich mehrere Jahre gemeinsame Sache machen, die Partnerschaft soll einer Unternehmenssprecherin zufolge deutlich über 2025 hinausgehen. „David Beckham ist eine wahre globale Ikone sowohl im Sport als auch in der Mode“, lobt das Haus seinen neuen Co-Designer, sein „ausgeprägte Unternehmergeist“ und die Leidenschaft für Mode würden ihn zum perfekten Partner der Marke machen.

Kein Neuling in der Branche

Die Freude darüber ist freilich beidseitig: „In den letzten Jahren wollte ich mehr Zeit in Design und Mode investieren, wollte aber sicherstellen, dass ich mit einer Marke und einem Team zusammenarbeite, die etwas wirklich Globales und Wirkungsvolles liefern können.“ Seine Frau Victoria, selbst Modedesignerin, wird ihm gewiss mit Rat und Tat zur Seite stehen, Modeikonen waren sie in den Neunzigerjahren ja beide. Neuling in der Branche ist Beckham keiner, so hat er etwa schon eine eigene Unterwäsche-Linie herausgebracht, für H&M designt und für diverse Luxusmodehäuser gemodelt. (ag./red.)