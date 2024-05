Angeln gehen mit dem Papa: Mit dem Töten überschritt ich eine Grenze

Meinem Vater war es ein Anliegen, mit meinem jüngeren Bruder angeln zu gehen. Und weil es praktischer war, mich mitzunehmen, und ich ja nicht tatenlos danebensitzen konnte, bekam auch ich meine eigene Angel, als ich acht Jahre alt war.

Mit seinen Kindern, namentlich Söhnen, angeln zu gehen, gilt als wunderbare Bonding-Exkursion für Väter. Mit großem Equipment zieht man in die Natur, tarnfarbene Unterstände und Klappstühle werden aufgestellt, man schweigt viel, blickt kontemplativ aufs Wasser hinaus. Am Ende bringt man die selbst erlegte Nahrung im Triumphzug nach Hause, bereitet sie zu und verzehrt sie mit dem guten Gefühl, zurück zum Ursprung gegangen zu sein.

Auch meinem Vater war es ein Anliegen, mit meinem jüngeren Bruder angeln bzw. laut üblicher Diktion „fischen“ zu gehen. Weniger aus emanzipatorischem Impetus denn aus der Überlegung heraus, dass es praktischer sei, mich mitzunehmen, und ich dann ja nicht tatenlos danebensitzen konnte, bekam auch ich meine eigene Angel, als ich acht Jahre alt war. Manchmal war mein Opa dabei, manchmal mein Onkel, keine einzige Frau aus unserer Familie fischte, und wie es schien, auch keine aus anderen Familien, denn stets sah ich beim Fischen nur Männer, Burschen und Buben, ich war das einzige weibliche Wesen weit und breit.

Ich versuchte, mich privilegiert zu fühlen. Ich sagte mir, dass mir eine offenbar einzigartige Auszeichnung zuteilwerde. Das Problem war nur, dass ich den ganzen Vorgang bedrückend fand. Die Haken waren mit grausamen Widerhaken versehen. Der Fisch kämpfte um sein Leben. Der Angler holte die Schnur ein, ließ wieder Spielraum, dann zog er abrupt an, gab wieder Schnur und so fort. Dies sollte den Haken sicher im Fischmaul verankern und den Fisch ermüden. Man nannte das Drill, es handelte sich dabei um den archaischen Kampf des Menschen mit dem Leviathan, man war mittendrin in dem alten epischen Ringen mit der Naturgewalt, fühlte sich wie Perseus, der das Seeungeheuer bezwingt, wie Captain Ahab oder der Protagonist einer Hemingway-Novelle, auch wenn man an einem voll besetzten Lungauer Fischteich stand.

Es sollte der eigentliche Spaß am Fischen sein. Ich hatte keinen Spaß. Die Regenbogen­forelle erschien mir weniger als Naturgewalt denn als armer Kerl. Wenn man sie schon mit einem fiesen Trick ins Verderben lockte, fand ich, sollte man sie nicht auch noch einem möglichst langen und ungleichen Kampf unterwerfen. Der Haken steckte schauerlich in der Lippe oder dem Mundwinkel des Fisches, manchmal war der halbe Kiefer oder eine Kieme herausgerissen. War der Fisch zu klein, warf man ihn ins Wasser zurück. Es kam vor, dass er bereits zu schwer verletzt war und langsam und torkelnd davonschwamm, dann sagte man: „I glaub ned, dass der des überlebt.“

Neben den Jausenbroten aufbewahrt

Die gefangenen Fische wurden stundenlang in einem Kübel mit Wasser aufbewahrt, wobei man hoffte, dass sie nicht verendeten. Es sah grausig aus, wenn sie nach Luft schnappten, in der Enge um sich schlugen und nach und nach lethargisch wurden. Ab und zu füllte man frisches Wasser nach, um die Sauerstoffzufuhr zu verbessern. Drohte einer doch frühzeitig zugrunde zu gehen, musste er getötet und in der Kühlbox aufbewahrt werden, in der die Jausenbrote lagen. Verendeten Fisch durfte man nicht essen, er galt als verdorben. Eine interessante Regel angesichts dessen, dass auch damals schon der gesamte Meeresfisch, den man aus Netzen auf Schiffsdecks kippte, qualvoll erstickte. Meeresfische werden nicht getötet, sie verrecken. Viele werden schon in den Netzen zerdrückt, ihre Schwimmblasen platzen. Andere krepieren stundenlang an den Haken von Langleinen. Die, die überleben, werden noch lebendig gekühlt und verarbeitet.