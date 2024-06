„Unsere Regisseure erschaffen Welten“

Heiner hat dafür mehrere Inspirationsquellen. Eine davon ist ein sehr interessantes – und übrigens auch witziges – Buch des tschechischen Autors und Geschichtsforschers Patrik Ouředník, „Europeana – Eine kurze Geschichte Europas im zwanzigsten Jahrhundert“. Darin beschreibt er nicht nur die großen Entwicklungen – die Erfindung der Füllfeder wird darin ebenso behandelt wie der Beginn des Zweiten Weltkrieges. Also die Performance basiert auf einem Geschichtsbuch. Gleichzeitig lässt sich Heiner von den Werken von John Cage inspirieren. Was die Performance für mich so außergewöhnlich macht, ist aber der Live-Stream von Euronews. Während wir die verschiedenen komplexen musikalischen und kinetischen Kompositionen verfolgen, sehen wir gleichzeitig, unkommentiert, den Live-Nachrichtenbroadcast. Was auf der Bühne passiert, wird in jeder Aufführung eine neue Bedeutung haben, denn es findet in einem anderen Nachrichten-Kontext statt.