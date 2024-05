Bring your own book – unter diesem Motto stehen Bücherpartys in Wien. Eva Dinnewitzer und Sissy Rabl erklären, warum es oft leichter ist, sich in Gegenwart anderer aufs Lesen zu konzentrieren und was man unter Librarian Core zu verstehen hat.

Mehr lesen Mit DJs und Drinks: Wie junge Menschen lesen

Über den Podcast Produktion: Aaron Olsacher, Georg Gfrerer/ www.audio-funnel.com.

Redaktion/Konzeption: Bettina Steiner, Julia Pollak Mehr Podcasts der „Presse“ unter DiePresse.com/Podcast

Alle früheren Episoden der Bücherei sowie unsere gesammelten Podcasts finden Sie hier.

Wenn Sie mitdiskutieren wollen oder sich ein Buch wünschen wollen, schreiben Sie uns unter podcast@diepresse.com

Die „Presse“-Bücherei können Sie auf Spotify, Apple, YouTube oder Amazon Prime finden und abonnieren.