„Sorry, ich war am Masturbieren“ – die Abenteuer von Fungirl

Respektlos, schamlos, triebgesteuert: Elizabeth Pichs „Fungirl“ – von einer, die auszog, uns das Fürchten und Lachen zu lehren. Zur Erkenntnishaltigkeit einer Comic-Antiheldin.

Was sind wir doch alle brav geworden! Während rabiate Minderheiten sich lautstark durch Leben und soziale Medien pöbeln, üben sich namentlich jene Teile der Gesellschaft, die sich auf die Meriten der Aufklärung berufen, in kunstvollen Verrenkungen, um nur ja nicht allzu direkt zu sagen, wie und was sie denken. Schließlich, wer weiß, wen aller man – empfindsam, wie wir dieser Tage sind – damit womöglich zu beunruhigen vermöchte. „Message control“, als Mittel der Politik von uns wenig geschätzt, ist längst im Alltag unserer liberalen Mitte angekommen. So höflich waren wir vielleicht noch nie – und mutmaßlich noch nie so heuchlerisch, vor uns und allen anderen.

Da kommt Fungirl grade recht: ein Wesen, das kaum Vorsicht, wenig Rücksicht kennt und vor allem keine Scheu, Bedürfnisse und Begierden welcher Art immer sich selbst und anderen vorbehaltlos einzubekennen. Ursprünglich über sozialmediale Kanäle verbreitet, stellt Fungirl mittlerweile auch zwischen Buchdeckeln alles auf den Kopf, was gängigerweise als comme il faut gilt – zumal für eine Frau.

Dabei sind es nicht nur die Zumutungen biederen Gutbürgertums in Sachen Weiblichkeit, denen sich Fungirl kategorisch entzieht, sondern auch die eines allzu dogmatischen Feminismus. Fungirl treibt, was sie will und wie sie will – also in aller Regel alles sehr viel bunter (und im Ergebnis sehr viel komischer), als es sich unsereins erlaubt. Und wenn ein Feuerwehrmann zum Löscheinsatz in Fungirls Küche ausrückt, weil eine im Backrohr verkohlende Pizza das halbe Haus verqualmt, kann es schon passieren, dass er von Fungirl mit einer nicht ganz all­täglichen Erklärung für das Koch-Malheur ­überrascht wird: „Sorry, ich war am Masturbieren.“

Als Geschöpf nicht überall willkommen

Die deutsch-amerikanische Comic-Zeichnerin Elizabeth Pich hat Fungirl erdacht. Und wen wundert’s angesichts des oben Erwähnten, dass sie mit ihrem Geschöpf nicht überall auf eins, zwei willkommen war. Beim Ersterscheinen in den USA mancherorts in der Schublade Pornografie abgelegt, stieß „Fungirl“ auch bei deutschsprachigen Comic-Verlagen die längste Zeit auf Zurückhaltung. Ob das tatsächlich, wie Pich in Interviews insinuiert, bloß auf unterschiedliche Mechanismen von Humor dies- und jenseits des Atlantiks zurückzuführen ist, bleibe dahingestellt. Fakt ist jedenfalls, dass sich mit der Edition Moderne ein ausgewiesener Avantgarde-Spezialist nun der Sache angenommen hat.