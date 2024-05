Georgi Demidow musste zehn Jahre in einem Schacht in der Nähe des Polarkreises arbeiten.

Georgi Demidow musste zehn Jahre in einem Schacht in der Nähe des Polarkreises arbeiten.

Georgi Demidows Erzählung ­„Fone Kwas oder Der Idiot“ ist eine schmerzhafte Schilderung aus den Eingeweiden eines NKWD-Gefängnisses irgendwo in der sowjetischen Provinz.

Es ist grundlegende Eigenschaft eines Staates, der sich als Rechtsstaat versteht, Folter abzulehnen – auch wenn das dem sogenannten gesunden Volksempfinden widerspricht. An den Körpern der mutmaßlichen Täter, die im März einen Terroranschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau verübten und verhaftet wurden, konnten wir sehen, was ein Rechtsstaat nicht ist: geschwollene Wangen und Augen. Ein in Teilen abgeschnittenes Ohr.

Es ist das neueste Kapitel der Gewaltgeschichte Russlands, die nicht erst mit den Verbrechen des laufenden Angriffskriegs in der Ukraine begann (unvergessen, dass auch in jüngeren Friedensjahren Soldaten in den Kasernen starben – durch die Folter ihrer älteren „Kameraden“). Ihren zweifelhaften Höhepunkt erreichte diese Geschichte der Brutalität, als Stalin eine Orgie der staatlichen Willkürgewalt entfesselte: Allein in den Jahren 1937 und 1938 wurde das Leben von mehr als 700.000 Menschen per Kopfschuss ausgelöscht.

Der Gulag, das Netz an sowjetischen Zwangsarbeitslagern, ist vor allem durch die Werke von Aleksandr Solschenizyn und Warlam Schalamow in das literarische Weltgedächtnis eingegangen, in dem historische Verbrechen gespeichert sind. Auch Georgi Demidow, Autor der nun erstmals auf Deutsch vorliegenden Langerzählung „Fone Kwas“, ist als Figur in dieses Archiv eingetragen: Schalamow hat ihn gekannt und unter anderen Namen in zwei Erzählungen porträtiert.

Terror im sowjetischen Gulag

Der Terror, der in den Gefängniskellern verübt wurde, scheint, was die Verbreitung einschlägiger Literatur betrifft, weniger präsent als der Gulag – war aber prägender Bestandteil eines hoch paranoiden Systems, dessen Betreiber „Staatsfeinde“ per Quote ausfindig zu machen hatten.