Globale Herausforderungen, lokale Lösungen

Zucker: Die unterschiedlichen Regelungen und Gesetze in den verschiedenen Jurisdiktionen stellen tatsächlich eine der größten Herausforderungen im internationalen Handel dar. Hierbei müssen Unternehmen darauf achten, die richtigen Partner und Spezialisten an ihrer Seite zu haben, denn so lassen sich Geschäfts- und Sanktionsrisiken drastisch minimieren. Die RBI verfügt durch ihr umfangreiches internationales Netzwerk aus Tochterbanken, Niederlassungen und Repräsentanzen über eine hohe Expertise in den lokalen Regularien und kann Unternehmen so optimal unterstützen. Mit den Beratungsleistungen der International Desks in CEE bieten wir Lösungen, die speziell auf lokale Anforderungen zugeschnitten sind.