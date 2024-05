Welche Politiker vor Attentaten geschützt werden

Behörden sind nach Attentat auf Robert Fico „sensibilisiert“. Drei Politiker haben permanenten Personenschutz, andere nur bei aktueller Gefährdung.

Nach dem Attentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten, Robert Fico, seien die Sicherheitsbehörden in Österreich sensibilisiert, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Man müsse alles tun, um Derartiges in Österreich zu verhindern, erklärte der Minister bei einem Pressetermin gemeinsam mit Staatschutz-Chef Omar Haijawi-Pirchner. Er sei „erschüttert“ und „zutiefst betroffen“, dass politische Radikalisierung zu so etwas führe, so Karner.