Geht unser Deutsch vor die Hunde, Herr Professor?

Schon zu Beginn Ihres Buchs bin ich zusammengezuckt. Da mokieren sich in einer fiktiven Szene Studenten über eine süddeutsche Professorin, weil sie „China“ mit „k“ am Anfang ausspricht. Das sei „provinziell“ – in Österreich sagt es kein Mensch anders. Wir reagieren umgekehrt gereizt auf Deutsche, die das „ch“ in „China“ so wie in „ach“ aussprechen oder sogar „Schina“ sagen. Warum regen uns sprachliche Varietäten so auf?