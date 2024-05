Wie nachhaltig ist das Internet?

Die verschiedenen Formen der digitalen Kommunikation prägen nicht nur unser Leben immer stärker, sondern sind auch für die Umwelt belastender als vermutet.

Laut jüngsten Statistiken sind aktuell 5,16 Mrd. Menschen regelmäßig im Internet – das sind 64,5 Prozent der Menschheit. Ein durchschnittlicher Nutzer konsumiert derzeit pro Jahr 3230 Stunden digitale Inhalte; davon entfallen 894 Stunden auf Soziale Medien, 833 Stunden auf das Streamen von Videos, 730 Stunden auf Surfen im Internet, 566 Stunden auf das Streamen von Musik und 207 Stunden auf Videokonferenzen. Tendenz steigend.

Das Internet prägt also das Leben von immer mehr Menschen immer stärker. Weniger klar ist indes, welche Folgen das für die Umwelt hat. Es gibt zwar Studien, die den Anteil des weltweiten Datenverkehrs (inklusive Infrastruktur) am weltweiten Stromverbrauch und den CO 2 -Emissionen auf zwei bis drei Prozent beziffern. Doch weitere Umweltauswirkungen, wie etwa Abbau von Ressourcen, Wasserverbrauch, Umweltverschmutzung, Feinstaubbelastung oder Überdüngung von Gewässern, sind weniger gut erfasst.

Eine umfassende Bewertung der Nachhaltigkeit des Internet haben nun Forscher um Robert Istrate (ETH Zürich) vorgelegt. Dazu wurden Lebenszyklusanalysen aller relevanten Bereiche durchgeführt und diese Daten mit der Tragfähigkeit der Erde (in insgesamt 16 Kategorien) verglichen – also mit jenem Ausmaß der Nutzung natürlicher Ressourcen, das keine irreversiblen Schäden hinterlässt.

Die Ergebnisse zeigen, dass der Einfluss des Internet auf die Umwelt größer ist, als man erwarten würde. Digitaltechnologien beanspruchen demnach rund 40 Prozent des noch verbliebenen Kohlenstoffbudgets, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. In anderen Umweltkategorien ist das Bild sehr differenziert: In einer Kategorie (Nutzung metallischer und mineralischer Rohstoffe) schöpfen Digitaltechnologien 55 Prozent der Tragfähigkeitsgrenze aus; in fünf Kategorien (Überdüngung von Süß- und Meerwasser, Feinstaub, Ökotoxizität, Nutzung fossiler Rohstoffe) sind es mehr als zehn Prozent; bei den restlichen neun Kategorien ist das Internat hingegen vernachlässigbar (Nature Communications, 2. 5.). Für den größten Teil dieser Umweltauswirkung ist die Herstellung der Endgeräte (Materialien und Energieaufwand) verantwortlich. Der zweitwichtigste Faktor ist der Stromverbrauch der Endgeräte, gefolgt vom Bau der Rechenzentren und deren Betrieb. Eine untergeordnete Rolle spielen die Zugangsnetze.

Im Detail können zwei Hauptursachen für die schlimmsten Umweltfolgen ausgemacht werden: zum einen das Verfeuern von Kohle für die Stromversorgung (für Geräteherstellung und Betrieb), und zum anderen der Goldabbau – Gold ist (wie 52 andere Metalle ebenfalls) aus elektronischen Geräten nicht wegzudenken. Will man die Nachhaltigkeit des Internet verbessern, sehen die Forscher daher zwei Dinge als prioritär an: eine rasche Umstellung auf erneuerbare Energien sowie ein Verlängern der Nutzungsdauer der Endgeräte.

Videoschauen ist übrigens für mehr als 40 Prozent der Umweltfolgen verantwortlich, dahinter folgen Surfen im Web und Soziale Medien. Vergleichsweise wenig belastend für die Umwelt sind das Streamen von Musik und Videokonferenzen.

Der Autor leitete das Forschungsressort der „Presse“ und ist nun Wissenschaftskommunikator am AIT.

