Unternehmerisches Denken und Handeln geht alle etwas an

Vorlesen Hauptbild • Unternehmerisches Denken und Handeln, sagt Nikolaus Franke, meine, Möglichkeiten zu erkennen und etwas daraus zu machen. • KD Busch.com

WU-Professor Nikolaus Franke hält unternehmerisches Denken und Handeln für essenziell. Nicht nur für Manager, sondern für alle Menschen.

Das Gewusel auf dem Campus der Wirtschaftsuniversität Wien ist beeindruckend. Rund um die Markstände der Schüler wird verkauft, gekauft – bei voller Lautstarke. Mehr als 2100 Kinder aus 3. und 4. Volksschulklassen werden auch heuer bei den Changemaker-Markttagen am 10. und 12. Juni ihre Werkstücke zum Verkauf anbieten. Mit enormem Effekt: Spielerisch haben sie unternehmerisches Den­ken und Handeln ausprobiert.

Das könne nicht früh genug passieren, sagt Nikolaus Franke, Leiter des WU-Instituts für Entrepreneurship und Innovation und Initiator der Markttage, die 2018 erstmals stattfanden. Es sei nicht gut, junge Menschen „free floaten zu lassen, bis sie 20 Jahre alt sind. Es ist zu spät, sie erst an der Uni für unternehmerisches Denken und Handeln zu begeistern.“ Es sei ein Bildungsthema, ein Rüstzeug für jede Karriere, „eine Schlüsselqualifikation“.

Opportunities erkennen und etwas daraus machen

Unternehmerisches Denken und Handeln, sagt Franke, bedeute, „opportunities“ zu erkennen und in der Lage zu sein, etwas daraus zu machen, auch gegen Widerstände. Nur schlau daherzureden sei zu wenig.

Nikolaus Franke KD Busch.com

Die Volksschulkinder, die am Markttag teilnehmen, wurden hingegen gecoacht – von mehr als 260 Studierenden an Frankes Institut, die teilten, was sie gelernt hatten: dass es auf Wissen, ein gutes Netzwerk und auf das Probieren ankomme. Sie haben die Kinder betreut und dabei begleitet, Ideen zu finden, zu bewerten, umzusetzen und ihre Produkte zu bepreisen. Sie haben geholfen, Rollen innerhalb des Teams zu definieren, sich Differenzierungen vom Mitbewerb zu überlegen und Werbebotschaften zu formulieren.

Es sei wichtig, Kinder Entrepreneurship üben lassen, sagt Franke. Speziell, weil die „mitteleuropäische Kultur nicht genuin unternehmerisch“ sei. Er zieht die Analogie zum Fußball: Je früher man mit dem Training beginne, desto eher werde man sich in die Gruppe der Besten hineinselektieren. „Kinder sollen den unternehmerischen Erfolg spüren können, das Gefühl haben, etwas Gescheites gemacht zu haben“, sagt er. Und der Markttag, der u. a. von der Mega-Bildungs­stiftung 2023 als bestes Entrepreneurship-Education-Projekt ausgezeichnet wurde, könne das bieten, ist Franke überzeugt.

Entrepreneurship generiere Fortschritt, halte das Leistungsdenken hoch und lehre, mit Widerständen umzugehen. Er hält es mit dem Ökonomen Joseph Schumpeter, der im Zusammenhang mit neuen Technologien, Produkten, Dienstleistungen oder Geschäftsmodellen von „schöpferischer Zerstörung“ gesprochen hat: Innovation zerstört immer etwas, was zumindest eine Gruppe unzufrieden stimmt.