13-Jähriger verjagt Einbrecher in Linz

Der Bursch merkte, dass zwei Männer über ein Fenster in das Haus einsteigen wollte. Er ging hin und schaute einem in die Augen. Sie flüchteten daraufhin. Die Polizei konnte die Polen später festnehmen.

Ein 13-Jähriger hat am Dienstag einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Linz verhindert. Zwei Männer wollten über das Badezimmerfenster einsteigen. Der Bursch merkte das und ging zum Bad. Einer der Einbrecher sah ihn und die Männer flüchteten, wie die oberösterreichische Polizei mitteilte.

Der Teenager war am Vormittag zu Hause und nicht in der Schule, weil er krank war. Gegen 10 Uhr klingelten zwei Unbekannte lange an der Tür. Anschließend versuchten sie, über ein Fenster in das Haus zu gelangen. Der Bursch sah vom Gang aus, dass es bereits aufgebrochen war. Einer der Einbrecher stand schon mit einem Fuß im Badezimmer. Der 13-Jährige sah dem Mann in die Augen. Die Männer flohen.

Die Polizei stellte auf Überwachungsaufnahmen ein verdächtiges Fahrzeug fest. Die Behörde fahndete danach und erspähte es am Nachmittag. Beamte hielten es an und nahmen zwei Polen fest. Der 13-Jährige erkannte die beiden wieder. Die Polizei stellte das Tatwerkzeug in dem Fahrzeug sicher. Die beiden Beschuldigten wurden in die Justizanstalt Linz gebracht. (red.)