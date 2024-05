Ärzte wollen am Montag über Robert Ficos Verlegung entscheiden

Das F.D.-Roosevelt-Universitätskrankenhaus in Banska Bystrica, in das Robert Fico eingeliefert wurde.

Der slowakische Politiker soll einige Worte gesagt haben. Sein Zustand sei ernst, aber stabil, heißt es. Ungarns Premierminister, Viktor Orbán, bedauert den wohl monatelangen Ausfall seines Amtskollegen im „entscheidenden“ Wahljahr.

Nach dem Attentat auf den slowakischen Premierminister, Robert Fico, wollen die behandelnden Ärzte am Montag über seine Verlegung von Banska Bystrica nach Bratislava entscheiden. Das berichteten slowakische Lokalmedien am Freitag. Sein Zustand sei weiterhin ernst, aber stabil, hieß es zudem. Fico könne bereits ein wenig sprechen.

„Wir hätten Fico dringend benötigt“

Auch der ungarische Premier, Viktor Orbán, der mit Fico in vielen Dingen politisch auf einer Wellenlänge liegt, äußerte sich zu dem Attentat. „Wir beten für den Premierminister“, sagte er. Er befinde sich zwischen „Leben und Tod“.

Fico falle wohl für mehrere Monate aus, prognostizierte Orbán, und das in einer so entscheidenden Periode für Europa. „Wir stehen vor einer Wahl, die nicht nur über die Mitglieder des Europäischen Parlaments entscheidet, sondern zugleich mit den US-Wahlen über den Kurs von Krieg und Frieden in Europa“, sagt Orbán. „In dieser Situation hätten wir Robert Fico und eine Slowakei, die für den Frieden ist, dringend benötigt.“

(Reuters/ag.)