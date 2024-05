Spanien verweigert Schiff mit Waffen für Israel das Anlegen

Der spanische Außenminister Jose Manuel Albares am Donnerstag in Brüssel.

Madrid möchte Anlegen derartiger Schiffe künftig „systematisch“ verhindern. Das Land hat seine Waffenverkäufe an Israel ganz ausgesetzt.

Spanien hat einem Schiff mit Waffen für Israel die Erlaubnis verweigert, in einem spanischen Hafen anzulegen. Das Schiff wollte in den Hafen von Cartagena im Südosten des Landes einlaufen.

„Das ist das erste Mal, dass wir das getan haben, denn es ist das erste Mal, dass wir ein Schiff mit Waffen für Israel entdeckt haben, das in einem spanischen Hafen anlegen möchte“, sagte Spaniens Außenminister José Manuel Albares am Freitag vor Reportern in Brüssel.

Dies werde in Zukunft für jedes Schiff gelten, das Waffen nach Israel transportiere und in einem spanischen Hafen anlegen wolle. Das Außenministerium werde solche Zwischenstopps aus einem „offensichtlichen Grund“ systematisch ablehnen, fuhr er fort. Der Nahe Osten brauche „nicht mehr Waffen, er braucht mehr Frieden“. Madrid wolle nicht „zum Krieg beitragen“, sagte der Außenminister.

Kritik an Israels Vorgehen in Gaza

Spanien, das seine Waffenverkäufe an Israel ausgesetzt hat, gehört zu den schärfsten Kritikern in Europa am israelischen Vorgehen im Gazastreifen. Die spanische Regierung will zudem eine Anerkennung eines Palästinenserstaates und versucht, andere europäische Staaten dafür zu gewinnen.

(APA/AFP/Reuters)