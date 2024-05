Ist hier eine Hitzezone? Wien begrünt wahllos

Im Gegensatz zu anderen Großstädten wie etwa Paris folgt Wien keinem übergeordneten Masterplan zu Nachbegrünung und Klimawandelanpassung. Derzeit wird nur begrünt, wo es sich gerade ergibt.

Zahlreiche europäische Großstädte starten derzeit Begrünungsoffensiven. Ausgelöst durch den Klimawandel und die stetig steigenden Temperaturen, setzt man auf Kühlung durch Pflanzen. Dass deren nachträgliche Implementierung im Stadtraum trotz hoher Beliebtheitswerte in der Bevölkerung dennoch nicht immer friktionsfrei vonstatten geht, zeigt sich bekanntlich gerade an der Umgestaltung des denkmalgeschützten Michaelerplatzes im historischen Zentrum Wiens. Unter anderem sind neun Blauglockenbäume Anstoß des Ärgers. Namhafte Expert:innen befürchten, dass diese nicht nur die gewünschte Klima-, sondern auch eine erhebliche Raumwirkung entfalten werden, was den Platz in seinem architektonischen Wert schwächen könnte, so die Kritik.

Wien wird sichtbar grüner. Große Bäume, üppig bepflanzte Beete, Wasserspiele und beschattete Sitzgelegenheiten nehmen im Stadtbild merklich zu und finden sich auch an bislang unüblichen Orten, wie dem Praterstern oder der Thaliastraße. Es vollzieht sich ein Paradigmenwechsel, bei dem Grünraumqualitäten in einem Ausmaß geschaffen werden, wie es noch bis vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre. Die im Klimawandel wichtigen landschaftsarchitektonischen Gestaltungen kommen bei den Menschen gut an. Und das spielt eine wichtige Rolle, denn die zunehmende Begrünung der Stadt ist auch dem Nachdruck der Bevölkerung geschuldet, die sich vor allem eines wünscht: mehr Grün.

Bedeutet Begrünung zugleich Hitzeprävention?

So ist es nachvollziehbar, dass die zuständige Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) seit geraumer Zeit verstärkt auf Stadtbegrünung setzt, um die Stadt „klimafit“ und Wähler:innen zufrieden zu machen. Doch etwas verwundert: Im Gegensatz zu anderen Großstädten wie etwa Paris, aktuell eine Vorzeigestadt in Sachen Nachbegrünung und Klimawandelanpassung, folgt Wien keinem übergeordneten räumlichen Masterplan zur Klimawandelanpassung des Stadtraums.

Es steht unumstritten fest, dass es ohne zusätzliche Begrünung des Stadtraums im Klimawandel künftig nicht gehen wird. Doch spielt die Frage, welche Maßnahmen wo gesetzt werden, dabei eine wesentliche Rolle. Die Begrünungsprojekte der vergangenen Jahre bringen effektiv neue Aufenthaltsqualitäten – doch tragen sie auch zur Hitzeprävention bei?

Bereits seit etlichen Jahren gibt es die wissenschaftlich erarbeitete „Urban Heat Island“-Strategie der Stadt Wien sowie eine Hitzekarte, die abbildet, wo der Wiener Stadtraum bei Extremereignissen zu überhitzen droht. Wie sich die zigtausenden Neubaumpflanzungen und Oberflächenentsiegelungen an den realisierten Orten tatsächlich auf das Wiener Stadtklima auswirken, wurde noch nicht eingehend evaluiert.

Handlungsbereiche ausfindig machen

Derzeit wird dort begrünt, wo die Stadt ohnehin umbaut oder wo es die Budgets der umsetzungsverantwortlichen Gemeindebezirke zulassen. Oder eben dort, wo, wie am besagten Michaelerplatz, Private über Public-Private-Partnership-Modelle mitfinanzieren. Nachvollziehbare Beweggründe, doch kann für eine Großstadt wie Wien das Mega-Vorhaben der Klimawandelanpassung ohne Strategiekonzept stadträumlich sinnvoll durchgeführt werden? Klimaplanung ist jedenfalls eine Aufgabe, die einer übergeordneten Betrachtung bedarf. Schließlich endet der Klimawandel nicht an der Grundstücksgrenze.

Planer:innen fordern daher einen Masterplan zur Klimawandelanpassung, der konkrete Handlungsbereiche, etwa basierend auf den Aussagen von Klimakarten, dem Versiegelungsgrad, Klimaanalysen und der vorhandenen Begrünungsstruktur, ausweist und eine geregeltere Abwicklung von Anpassungsmaßnahmen vorgibt. Gäbe es einen solchen Masterplan zur Klimawandelanpassung für Wien, so wüsste man vermutlich auch, ob sich das schwierige Umgestaltungsvorhaben auf dem Michaelerplatz tatsächlich in einer ausgewiesenen Hitzezone befindet und sich somit die heiklen und umstrittenen Eingriffe vor dem kritischen Denkmalbeirat oder der Unesco-Kommission rechtfertigen lassen.