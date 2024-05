Phillipp Mwene: Wir sind in der richtig guten Position, in Wolfsburg den direkten Klassenerhalt sicherzustellen und nicht in die Relegation gehen zu müssen. Das hätten viele Außenstehende vor einigen Monaten nach der schwachen Hinrunde niemals gedacht. In der Rückrunde haben wir unter Bo Henriksen gezeigt, dass dieses Team fußballerische Qualität und Kämpfermentalität besitzt. Ich bin stolz darauf, dass wir uns als Team die Position erarbeiten konnten, am letzten Spieltag alles selbst in der Hand zu haben.