Renaturierungsgesetz auf der Kippe: Wie die EU die Natur schützen will

Ein wiedervernässtes Hochmoor in Bayern. Imago / A. Hartl Via Www.imago-images.de

Das geplante Renaturierungsgesetz der EU wurde immer noch nicht beschlossen. Warum polarisiert das Gesetz dermaßen und warum ist sich die Wissenschaft einig, dass Europa dieses Gesetz braucht?

Die bisherige Blockade der Bundesländer bezüglich der Zustimmung Österreichs zum EU-Renaturierungsgesetz beginnt zu bröckeln, beschlossen ist das wichtigste Naturschutzvorhaben des Europäischen Green Deal trotzdem noch nicht: Das Renaturierungsgesetz sollte eigentlich dafür sorgen, dass Wälder, Flüsse, Moore und Meeresküsten in ganz Europa zukünftig wieder natürlicher ausschauen. Anlass dafür gibt es allemal, denn aktuell befinden sich mehr als 80 Prozent der natürlichen Flächen in Europa in einem unzureichenden oder schlechten Zustand.

Matthias Auer, Christine Mayrhofer und Teresa Wirth besprechen in dieser Folge, was Renaturierung für Hochwasserschutz, Ernährungssicherheit und Landwirtschaft bedeutet und wie erste Schritte der Umsetzung in Österreich ausschauen könnten.

Gast: Raphaela Schinegger, Boku

