Neues Haus für obdachlose Menschen in Wien eröffnet

Rupert-Mayer-Haus bietet 89 Plätze. Die Devise des Hauses: So viel Eigenständigkeit wie möglich, so viel Unterstützung wie nötig.

Ein neues Haus für obdach- und wohnungslose Menschen ab 18 Jahren hat am Freitag in der Braunspengengasse in Wien-Favoriten seine Pforten geöffnet. „Das Rupert-Mayer-Haus bietet Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht alleine in einer Wohnung leben können, ein Zuhause“, sagte Caritasdirektor Klaus Schwertner. Die Devise der Einrichtung laute: So viel Eigenständigkeit wie möglich, so viel Unterstützung wie nötig. Platz haben darin 89 Menschen.

Angebote von medizinischer Versorgung in Kooperation mit Gesundheitseinrichtungen bis hin zu Freizeitaktivitäten sollen den Bewohnerinnen und Bewohnern eine möglichst unabhängige Gestaltung ihres Alltags ermöglichen, berichtete Stefan Zlamal, der Leiter der Sozialeinrichtung. Gleichzeitig sei rund um die Uhr Betreuungspersonal im Einsatz.

Schutz und Struktur geben

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) betonte in einer Aussendung: „Anstatt auf Menschen, die, aus welchen Gründen auch immer, in einer persönlichen Krise stecken, herabzuschauen, gehen wir aktiv auf sie zu und schaffen vielfältige Angebote, die ihnen Schutz und wieder ein bisschen Struktur geben.“ Der Fonds Soziales Wien arbeitet im Bereich des Stationär Betreuten Wohnens mit neun Partnerorganisationen zusammen und stellt so rund 1700 stationär betreute Plätze für Einzelpersonen und 130 Plätze für Familien und Paare zur Verfügung. „Das Rupert-Mayer-Haus der Caritas Wien mit seinem neuen Standort ist Teil dieser Kapazitäten“, so Markus Hollendohner, Leiter der Wohnungslosenhilfe im FSW.

Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ) begrüßte das neue Angebot: „Favoriten steht für soziale Vielfalt und Zusammenhalt. Darum freut es uns sehr, dass das neue Rupert-Mayer-Haus der Caritas ab sofort Teil unseres Bezirks sein wird und Menschen mit unterschiedlichen Lebensgeschichten hier einen Platz finden.“

„Verdienen Platz in der Mitte der Gesellschaft“

Schwertner wies bei der Eröffnung auf die Herausforderungen für die Zielgruppe hin: „Multiple Problemlagen erschweren den Weg zurück ins eigenständige Wohnen. Manche Klientinnen und Klienten werden diesen Schritt vielleicht auch nicht mehr schaffen. Sie verdienen dennoch einen Platz in der Mitte unserer Gesellschaft und ein Zuhause, in dem ihre Bedürfnisse ernst genommen und sie bei ihren individuellen Herausforderungen entsprechend unterstützt werden.“ (APA)

Spendemöglichkeit Spenden für das Rupert-Mayer-Haus: Erste Bank, BIC: GIBAATWWXXX IBAN: AT47 2011 1890 8900 0000 Kennwort: Rupert Mayer Haus