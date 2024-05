Mann will Bank in Wien ausrauben, muss ohne Beute flüchten

Die Bankmitarbeiter wollten dem Unbekannten kein Geld geben. Die Polizei fahndet nach ihm.

In Wien-Floridsdorf ist es am Freitagvormittag zu einem versuchten Bankraub gekommen. Ein Mann betrat gegen 10 Uhr eine Bankfiliale, drohte den Mitarbeitern und forderte Geld. Da sie ihm aber nichts aushändigten, flüchtete er ohne Beute. Er lief in Richtung Floridsdorfer Bahnhof.

Wie die Polizei mitteilt, fahnden Beamte gerade intensiv nach dem Unbekannten. Aus diesem Grund wurden kurzzeitig auch die öffentlichen Verkehrsmittel in dem Gebiet rund um die Bank eingestellt.

Der Täter ist ca. 1,80 Meter groß. Er trug eine blaue Kapuzenjacke, eine graue Jogginghose, weiße Sportschuhe und eine FFP-2-Maske. (red.)