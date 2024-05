Eine Bankrotterklärung der Bildungspolitik

Vor einer Deprofessionalisierung der Lehramtsausbildung wurde oft genug in verschiedenen Foren gewarnt. Bildungsminister Pollaschek scheint das egal zu sein.

Kürzlich wurde die Regierungsvorlage zur neuen Lehramtsausbildung verabschiedet, wobei Expertinnen und Experten aus den verschiedensten Bereichen (Universitätsgremien, Fachvereine und Vertretung der Hochschüler) gehofft haben, dass ihre Stimme in diesem Prozess gehört wird – oder dass 40 Jahre Bildungs- und Professionsforschung nicht völlig ignoriert werden. Lob für Martin Polascheks Projekt kam nur von einzelnen Akteuren wie von der Industriellenvereinigung. Andere Sichtweisen und die in den circa 200 Stellungnahmen geäußerten Kritikpunkte wurden kaum wahrgenommen, das lässt die verabschiedete Gesetzesvorlage klar erkennen.

Was dem Bildungsminister damit gelungen ist, ist die Etablierung eines der kürzesten Lehramtsstudien in Europa, mit dem Absolventinnen und Absolventen bereits nach drei Jahren in den Lehrberuf einsteigen können und mehr oder weniger unbegleitet in den herausfordernden Berufsalltag entlassen werden. Speziell im Mittelschulbereich ist zu befürchten, dass ohne die versprochene Dienstrechtsnovelle das Masterstudium gar nicht mehr absolviert wird und Studierende nach drei Jahren als fertig ausgebildete Lehrkräfte gelten. Dass das Studium nun „praxisnäher“ ist und das Masterstudium, das berufsbegleitend absolviert werden kann, „verschlankt“ wurde, wird auch dann nicht wahr, wenn dies immer wieder wiederholt wird.

Fakt ist, dass mit der Erhöhung der ECTS-Punkte im zweiten Studienabschnitt (von 20 ECTS pro Unterrichtsfach auf 30 bis 40 ECTS im neuen Modell) ein Masterstudium geschaffen wurde, das neben der Berufstätigkeit für Berufseinsteiger kaum absolvierbar ist. Fakt ist auch, dass durch die radikale Kürzung fachdidaktischer Anteile im Gesamtstudium (von den 100–110 ECTS sind 15 ECTS für fachbezogene Didaktik vorgesehen) jener Bereich geschwächt wird, der bislang die Verbindung zwischen Theorie und Praxis geleistet hat. Von einer qualitätsvollen, auf fundiertem fachlichen und pädagogischen Wissen basierenden Bildung kann hier nicht mehr die Rede sein.

Von Qualität keine Rede

Die Gefahren einer Deprofessionalisierung der Lehramtsausbildung wurden oft genug in verschiedenen Foren kundgetan. Dass das Gesetz trotz dieser Hinweise ohne wesentliche Änderungen umgesetzt wird, zeigt, wie hier jegliche Handlungsoption der Akteure des Bildungssystems verunmöglicht wird. Die sogenannten Entwicklungsverbünde werden dazu verdonnert, emsig an der Implementierung eines Konzepts mitzuarbeiten, das sie in dieser Form nicht unterstützt haben. Sie können nur versuchen, in diesem Worst-Case-Szenario für Rahmenbedingungen zu sorgen, die verhindern, dass das Bildungssystem allein vom individuellen Engagement der Lehrenden getragen wird und sich Junglehrer:innen in einem absurden System nicht aufreiben.

Die Reform ist aber nicht nur eine Bankrotterklärung zulasten der Lehramtsausbildung, sondern steht für die Idee der demokratischen Mitsprache. Es stellt sich die Frage, ob wir in einer Gesellschaft leben möchten, in der Reformen im Handumdrehen realisiert werden können, nur weil viele Entscheidungsträger aus parteipolitischem Interesse und rein ökonomischen Erwägungen zum gegebenen Zeitpunkt einfach geschwiegen haben. Ganz bestimmt wird dies nicht die letzte Reform gewesen sein, die auf Kosten jener geht, die davon profitieren sollen.

Zu den Autorinnen und Autoren: An der Universität Klagenfurt sind folgende Personen in den folgenden Funktionen: Mag. Ursula Esterl (Jg. 1967) als Senior Scientist, Dr. Luca Melchior (Jg. 1976) als Universitätsprofessor, Dr. Nicola Mitterer (Jg. 1980) als Assoziierte Professorin, Dr. Hajnalka Nagy (Jg. 1980) als Assoziierte Professorin, Dr. Jürgen Struger (Jg. 1967) als Assoziierter Professor. An der Universität Innsbruck ist Dr. Johannes Odendahl (Jg. 1968) als Universitätsprofessor tätig.