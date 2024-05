Die Philosophin, die Inspiration im Wrestling-Ring findet

Aus dem „Philosophie-Elfenbeinturm“ steigt sie abends in den Ring: Sophie Juliane Veigl forscht zu Wissen über Testosteron und bewegt sich dafür in verschiedenen Welten.

Das Testosteron spielt bei Sophie Juliane Veigl in mehreren Kontexten eine Rolle. Da wäre einmal das Wrestling, eine Welt, in die sie sich abseits des Forschungslebens begibt. Dort ringen muskulöse Körper in einem zwischen Show und Sport oszillierenden Kampf um den Sieg. Es entstehen Emotionen, Liebe, Streit, Zorn, die zu einer bestimmten Handlung verknüpft werden; die Teilnehmenden agieren im fiktiven Charakter, das Publikum jubelt. „Am Wrestling finde ich die Kombination aus dem Sportlichen, dem Akrobatischen und dem Schauspielerischen wahnsinnig cool“, erzählt die Philosophin. Auch ermöglicht ihr dieser Sport, „mit sich und dem eigenen Körper anders in Verbindung zu kommen“. Eine körperliche Tätigkeit, aus der man auch Wissen generieren kann.

Testosteron in zwei Systemen

Um dieses Wissen, genauer das Wissen über Testosteron, dreht sich ihr aktuelles Forschungsprojekt an der Universität Wien, nämlich um die Frage, „was Wissenssysteme überhaupt sind und wie man sie fassen kann, wenn sich zwei Systeme widersprechen“. Sie interviewt einerseits Personen, die Testosteron verschreiben, wie Urologinnen, Gynäkologen und Endokrinologinnen. Andererseits Personen, die Testosteron gebrauchen, weil sie im Bodybuilding- oder Kampfsportbereich tätig sind, sowie transmaskuline und nicht binäre Personen, die eine Testosterontherapie machen, um das Geschlecht anzugleichen. Letztere würden sich oftmals selbst relevantes Wissen aus der Community über Testosteron aneignen, aus dem einfachen Grund, weil „trans Personen meist aus klinischen Studien ausgeschlossen werden“. Das führt dazu, dass solche gebrauchsbasierte Gruppen oft ihrem persönlichen Erleben, dem eigenen Körper und dem communitybasierten Wissen einen höheren Wert zuschreiben als der ärztlichen Meinung. Ärzte hingegen sehen randomisierte Kontrollstudien als zuverlässigste Quelle.

In diesem Spannungsfeld von Erkenntnisgewinn innerhalb und außerhalb der institutionalisierten Wissenschaft bewegt sich Veigl: „Gerade heute stellt man sich oft die Frage: Wer hat die Expertise? Sind das nur Leute aus der Wissenschaft, oder auch Menschen, die etwa in Bezug auf einen Wirkstoff mit dem eigenen Körper Erfahrungen gesammelt haben? Und wie beeinflusst unsere Vorstellung von Testosteron die Art und Weise, wie wir Wissen darüber gewinnen wollen?“

»Der Körper kann auch als Erkenntnisinstrument dienen. « Sophie Juliane Veigl

In der Philosophie nennt man das die Ontologie, die Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, was die Dinge wirklich sind, und die Epistemologie, das generierte Wissen darüber. Beides ist eng miteinander verknüpft.

Aber auch Veigls Weg in die Philosophie ging über mehrere Wissenssysteme, anfangs jenes der Naturwissenschaften. Die Wienerin studierte neben den vergleichenden Literaturwissenschaften auch Immunologie und Biologie, absolvierte danach den Master und PhD in Wissenschaftsphilosophie. Ihr naturwissenschaftlicher Background sei in der Philosophie ein großer Vorteil gewesen, erzählt sie. „Einfach, weil ich mich in detaillierten biologischen Fallstudien sehr wohlfühle.“

Den Schleier lüften

Auch „unterschiedliche Denkmuster“ zu kennen sei hilfreich: „In der Philosophie lernt man jahrelang, auf eine spezifische und reglementierte Art zu denken. Dadurch gelingen zwar die erlernten Gedankenmanöver, den Weg dorthin verschleiern Philosophinnen aber gerne.“ Generell werde in dieser Disziplin selten über Methoden gesprochen. Diesen Schleier, der über der Philosophie hänge, ein wenig zu lüften, sieht Veigl auch als Aufgabe.

Und da kommt das Wrestling mit seiner Körperlichkeit wieder ins Spiel. „In der Philosophie wird zwischen dem Geist und dem Körper eine harte Grenze gezogen. Durch den Sport habe ich jedoch selbst erfahren, dass der eigene Körper Erkenntnisinstrument sein kann.“ Als „Dr. Diotima“, die herablassende Akademikerin aus dem Elfenbeinturm, gibt sie dort eine überspitzte Version ihrer selbst. In einer Community, die das genaue Kontrastprogramm darstellt: „Hier ist niemand Akademiker und der Ton ein ganz anderer, viel rauer.“