Monika Köppl-Turyna: Es hat sicher mit kultureller Prägung zu tun. Es gibt eine starke Tradition des Absolutismus, später eine starke Sozialpartnerschaft, die natürlich zum wirtschaftlichen Erfolg beigetragen hat. Wobei wir das Kontrafaktum nicht kennen: Wir wissen nicht, wie sich Österreich entwickelt hätte, hätten sich mehr von Hayeks Ideen durchgesetzt. Für mich als jemanden, der im Kommunismus aufgewachsen ist, ist es unglaublich, dass man gerade in Österreich so wenig mit liberalen Ideen anfangen kann. Das Problem, das liberale Ökonomen haben, ist, dass liberale Ideen psychologisch betrachtet nicht angenehm sind. Viele Menschen, die in die Politik gehen, sind tatendurstig, sie wollen etwas verändern. Und dann kommt ein liberaler Ökonom und erklärt, dass es eigentlich das Beste ist, die Grundregeln zu setzen und die anderen entscheiden zu lassen. Das ist schwer zu ertragen.