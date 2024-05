Salzburg-Neuzugang Lijnders: Der „Pep“ aus Klopps Schatten

Manchester City und Arsenal entscheiden über den Premier-League-Champion. In Liverpool treten Jürgen Klopp und Pepijn Lijnders ab. Der Niederländer wird Salzburgs neuer Trainer.

Fast überall wird in England gerade auf die achteinhalbjährige Amtszeit von Jürgen Klopp als Trainer des Liverpool Football Club zurückgeblickt. Der Gitarrist Eric Clapton spielte auf einem Konzert die Vereinshymne „You’ll never walk alone“ und betonte, der Einschub sei „für Jürgen“ gewesen. Denn am Sonntagnachmittag steigt tatsächlich Klopps letztes Spiel: Liverpool empfängt Wolverhampton in Anfield.

Der sportliche Schlussstrich unter diese Spielzeit ist bereits gezogen. Am dritten Platz des Klubs in der Premier League wird sich nichts mehr ändern. Die englische Meisterschaft spielen die Rivalen Manchester City und der FC Arsenal unter sich aus.