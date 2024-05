Elke Heidenreich: „Wer chillt, wird es nie zu etwas bringen“

Elke Heidenreich: Freude und Zorn. Das Mäßige war nie mein Ding. Mich hat auch immer das Tun gerettet, nie das Nichtstun. Auch in Krankheiten darf man sich nicht reinfallen lassen. Man sollte nicht wehleidig sein. Natürlich funktioniert ein über achtzigjähriger Körper nicht mehr so wie früher: Ich schnaufe beim Treppensteigen, habe große Probleme mit den Augen. Fähigkeiten und Kräfte nehmen ab, aber dafür kommt anderes dazu. Nur nicht jammern! Ich habe sehr falsche Entscheidungen in meinem Leben getroffen, eine schmerzhafte Trennung verursacht – aber dieses „Ach hätte ich doch“ bringt nichts. Man kann Fehler nur einsehen und weitermachen. Mit dem Jammern vergiftet man sich selbst. Ich habe ein langes Leben in einem demokratischen, kriegsfreien Land leben dürfen, konnte die ganze Welt bereisen, hatte so viele Chancen – ich bin für mein Leben wirklich dankbar. Und ab jetzt ist es ein Geschenk, dass ich noch da bin. Ich möchte mit dem Buch auch anderen die Angst vor dem Altern nehmen.