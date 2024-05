Mit „Chihiro“ aus ihrem famosen dritten Album weckt Billie Eilish Erinnerungen an einen Anime-Klassiker

Ihre Songtitel schreibt Billie Eilish immer in Versalien (wir in der „Presse“ nehmen Abstand davon). Als würde sie SCHREIEN. Wo doch das Gegenteil der Fall ist, ihr leises, beinahe flüsterndes Timbre ist doch ihr Markenzeichen. Auch und besonders in diesem Lied, dessen Name sich auf einen japanischen Animefilm von Regisseur Hayao Miyazaki beziehen dürfte („Chihiros Reise ins Zauberland“). Zur Assoziation mögen ein paar ihrer Zeilen beigetragen haben – eine Beinahe-Begegnung am Bartresen: „Saw you turned around, but it wasn‘t your face“. Beim Mädchen Chihiro waren es Mama und Papa, die plötzlich die Gesichter von Schweinen trugen. Kein sehr schmeichelhafter Vergleich, aber Eilish erzählt von einer Liebe, vor der sie trotz Zuneigung zurückschreckt wie Chihiro vor ihren transformierten Eltern. Will sie sich öffnen? „Open up the door, can you open up the door?“ verlangt sie; Bruder Finneas unterstreicht mit seiner Drum-Komposition den fast Rap-artigen Rhythmus dieser Zeilen. „Did you take my love from me?“, schickt sie ungläubig nach. Ist sie ihre Liebe los? Im Refrain ein ätherisches, sphärisches „I don‘t know you at all“, dazu Minimal House, der anschwellt und abebbt, bis zum finalen „hm-hm“, der ihrer Unentschiedenheit Laut gibt.

„Hit Me Hard and Soft“ Ihr drittes Album „Hit Me Hard and Soft“ sei ihr bestes, schrieb Popkritiker Samir H. Köck. Zehn Songs schmal, wie aus einem Guss. Am 6. Juni 2025 gastiert Billie Eilish in Wien, das Konzert ist bereits ausverkauft.

Mehr lesen Das neue Album von Billie Eilish ist ihr bestes