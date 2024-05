Streit um die Zukunft von Gaza spaltet Israels Regierung

Israels Verteidigungsminister Gallant kritisiert, dass Premier Netanjahu noch immer keinen Plan für die Zeit nach den Ende des Krieges hat. Welche Optionen gibt es.

Tel Aviv. Was soll aus dem Gazastreifen werden? Wer soll dort das Sagen haben? Schon seit Monaten streitet die israelische Regierung hinter den Kulissen um die Zukunft der Region. Nun jedoch hat Verteidigungsminister Yoav Gallant den Vorhang weggezogen. „Die militärische Operation bringt Früchte“, sagte er diese Woche in einer Fernsehansprache. Doch noch immer gebe es in Gaza keine alternative Führung für die Zeit nach dem Ende des Kriegs. „Ohne eine solche Alternative bleiben nur zwei negative Optionen: die Regierung der Hamas in Gaza oder eine israelische Militärregierung in Gaza.“