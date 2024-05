Was Bürokraten manchmal so einfällt

Der Ökobonus ist ein Lehrbeispiel für bürokratischen Murks.

Wenn Sie gebeten würden, bürokratischen Schwachsinn anhand eines Beispiels zu definieren, wie würden Sie antworten? Vielleicht so: Man führe eine neue Steuer ein – nennen wir sie CO 2 -Steuer –, verteile Teile davon unter bürokratischem Aufwand an die Bevölkerung zurück. Und hole sich dann unter weiterem bürokratischen Aufwand Teile davon über eine Besteuerung der zurückgezahlten Steuer wieder in die Staatskasse. Dass man vorher schon auf die neue Steuer Umsatzsteuer erhoben hat, ist da nur noch das Tüpfelchen auf dem i. So nährt sich Bürokratie selbst.