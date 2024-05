Verletzte nach Explosion in Militärakademie in St. Petersburg

Sieben Menschen sollen verletzt worden sein. Die Ursache der Explosion ist noch nicht bekannt.

In der russischen Metropole St. Petersburg hat es russischen Medien zufolge eine Explosion gegeben. Ort sei die Budjonny-Militärakademie, berichteten mehrere Medien am Freitagabend. Die staatliche Nachrichtenagentur RIA zitierte örtliche Beamte mit den Worten, ein Anwohner habe eine Explosion in der Akademie gemeldet. Auf dem Telegram-Kanal Baza, der mit den Strafverfolgungsbehörden verbunden ist, hieß es, sieben Menschen seien verletzt worden.

Im März waren bei einem bewaffneten Angriff auf eine Konzerthalle nahe Moskau nach offiziellen Angaben 144 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. Die Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich zu dem Anschlag. Russland hatte jedoch auf die Ukraine verwiesen. Diese wies eine Beteiligung zurück. Mehrere Männer wurden als Verdächtige kurz nach der Tat festgenommen.

(Reuters)