Drucken

Vorlesen Hauptbild • Luis Domingo Díaz, am Foto im Innenhof des Kolleg St. Michael in Wien, koordiniert die Sozialwerke der Salvatorianer in Venezuela. • Jana Madzigon

Es war einst das reichste Land Südamerikas und versinkt nun in Armut. Der Venezolaner Luis Domingo Diaz vom Salvatorianer-Orden über das desolate Leben in den Elendsvierteln von Caracas – und die Hoffnung, an die sich die Menschen klammern.

Unter der Erde schlummern die größten Ölreserven der Welt. Venezuela ist in den 1970er-Jahren das reichste Land in Südamerika. Es erlebt einen wirtschaftlichen Aufschwung, es gibt Tourismus, Wohlstand, Einwanderung. Rund 50 Jahre später ist vom „goldenen Venezuela“ nicht mehr viel übrig. Statt Öl zu exportieren und damit für seine Bürger zu sorgen, wandern diese aus: Rund 7,7 Millionen Menschen haben mittlerweile das Land verlassen – etwa ein Fünftel der Bevölkerung. Die bittere Armut greift um sich.

Der Ölpreisverfall 2014/2015, die Hyperinflation, die die Preise zwischenzeitlich um über 600 Prozent steigen ließ, der Verfall der Landeswährung, des Bolivar. Das Land produziert kaum Lebensmittel, fast alles muss importiert werden, und es leidet massiv unter den Sanktionen, die die USA verhängt haben: „In den letzten 20, 30 Jahren hat sich die soziale und wirtschaftliche Krise verschärft; heute erleben wir eine der größten Krisen der Geschichte“, sagt Pater Luis Domingo Díaz vom Orden der Salvatorianer, der im Caracas-Vorort Catia lebt und wirkt, einem der ärmsten Viertel der Stadt.

Hier herrsche „enorme Ungleichheit“, erzählt er anlässlich eines Besuchs in Wien, großer Reichtum treffe auf bittere Armut – auf engstem Raum. „Vor Luxusrestaurants müssen die Menschen aus dem Müll essen.“ Endlose Schlangen vor halb leeren Supermärkten, oft mangelt es an Grundnahrungsmitteln und Medikamenten. Die Kinder seien mangelernährt, das Gesundheitssystem heruntergefahren, Gewalt und Kriminalität nehmen zu. Der Lohn ist so niedrig, dass die Menschen zum Teil drei, vier Jobs annehmen müssen oder in den informellen Sektor abdriften. Der Mindestlohn betrage um die 30 Euro im Monat. „Aber 600 Euro braucht eine Familie allein schon für Lebensmittel“, erzählt Domingo Díaz.

„Wollte immer Menschen helfen“