Ladendieb versuchte, Kärntner Polizisten zu bestechen

Ein Ladendieb hat am Freitag in Spittal an der Drau versucht, bei seiner Einvernahme die Polizisten zu bestechen. Die Polizei war nach einem Diebstahl in einer Drogerie verständigt worden. Schnell gelang es, drei Männer aus Serbien auszuforschen. Bei ihnen wurden 13 teure Parfums und mehr als 30 Flaschen Spirituosen sichergestellt. Ein 21-Jähriger startete dann den Bestechungsversuch, er und seine Komplizen (25 und 35 Jahre alt) wurden festgenommen, teilte die Polizei mit. (APA)