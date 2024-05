Kunstrepublik mit vielen Fahnen – und einem Störversuch

Als Ausrufung der „Freien Republik Wien“ wurde heuer die Eröffnung der Wiener Festwochen zelebriert. „Geh nachhause, Kapitalist“, sang Fuzzman, „Let’s keep rocking“, rief die Kulturstadträtin. Wie revolutionär war die Sache wirklich?

„Steht auf, steht auf!“ Mit diesem zweifachen Weckruf, dieser doppelten Synkope beginnt sie also, die Hymne der Freien Republik Wien, die der Kärntner Herwig Zamernik vulgo Fuzzman uns geschrieben hat. Uns, dem Staatsvolk dieser Republik, die am 17. Mai am Wiener Rathausplatz ausgerufen wurde, sozusagen in einer Parallelaktion zur Eröffnung der Wiener Festwochen, die im Rahmen der Feier Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler vornahm, von der freudig atemlosen Bibiana Beglau als „unsere Schwester“ vorgestellt.