Sindre Wimberger: Ich glaube, der größte Unterschied zwischen Open AI und Google ist, dass bei Google wenig real verfügbar ist. So wie es in den letzten Jahren zur Tradition geworden ist. Ganz nach dem Motto: Wir kündigen wahnsinnig viel an, und was tatsächlich kommt, bleibt ein Geheimnis. Es wäre zumindest nicht das erste Mal.