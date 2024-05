Lichtreliefs und intensive Farben: Zeitgenössisches im Dorotheum

Arbeiten der Künstlergruppe Zero sowie der italienischen Postmoderne gehören bei der Contemporary Week im Dorotheum zu den Toplosen. Bei der Moderne-Auktion kommen Zeichnungen von Gustav Klimt und Egon Schiele zum Aufruf.

Licht ist das konstante Thema im Œuvre des deutschen Zero-Künstlers Heinz Mack. Bekannt wurde er mit seinen Lichtreliefs, Lichtrotoren, glitzernden Stelen und nicht zuletzt seinen Expeditionen in die Wüste und die Arktis. So bereiste er in den 1960er-Jahren immer wieder die Sahara, wo er mit seinen Installationen das Licht und die Farben der Umgebung widerspiegeln ließ und damit auch den Skulpturenbegriff revolutionierte. Zu Beginn seiner Zero-Jahre entschied er sich gegen eine Malerei der Farbe und schuf ausschließlich monochrome Bilder, in den frühen 1990er-Jahren fand er zu einer neuen Form der farbigen Tafelmalerei.