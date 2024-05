Caroline Wahl: Ein Orkan des Unglücks

Caroline Wahl mag, wenn es knallt – in ihrer Kleidung genauso wie in ihrer Sprache.

Caroline Wahl mag, wenn es knallt – in ihrer Kleidung genauso wie in ihrer Sprache. Frederike Wetzels

Caroline Wahl erzählt in »Windstärke 17« die Geschichte weiter, die sie in ihrem Erfolgsdebüt, »22 Bahnen«, begonnen hat. Düsterer, aber mit ebenso viel Sog.

In der jungen Ida tobt ein wilder Sturm – ein Orkan des Verlusts, ein Taifun der Einsamkeit, ein Zyklon des Selbsthasses. Sie ist überzeugt, dass sie den Tod ihrer alkoholkranken Mutter hätte verhindern können, die mit nur 43 Jahren an einer Überdosis starb. Das Bier war zu warm gewesen. „Ich will nicht mehr leben“, sagte Mama und ließ den Kopf auf die Tischplatte sinken. „Dann lass es halt“, brüllte Ida. „Scheißkuh“, antwortete Mama und ging aus der Küche. Wenige Tage später war sie tot. Dieser Wortwechsel verfolgt Ida seither durch ihre Tage und vor allem durch ihre schlaflosen Nächte. Und hindert sie daran, das zu tun, was sie so gut kann: zu schreiben.

Ida ist ausgelaugt, sie war auf sich allein gestellt, und das bereits seit ihrem zwölften Lebensjahr. Damals hat ihre geliebte große Schwester, Tilda, die Chance ergriffen, die ihr ihre mathematische Hochbegabung geboten hat, und ist aus dieser katastrophalen Familiensituation ausgebrochen. Nun ist auch Ida frei, theoretisch zumindest, und ihr nächster logischer Schritt wäre es, nach Hamburg zu gehen, wo Tilda mittlerweile mit ihrer eigenen Familie lebt, mit Partner Viktor und fünfjährigen Zwillingen.