Scott Alexander Howard: Wandlerin zwischen den Welten

Drei Täler, drei Zeitzonen: Der kanadische Autor Scott Alexander Howard hat aus diesem Gedankenspiel den Roman »Das andere Tal« gemacht. Gelungen.

Odile ist eine schüchterne 16-Jährige, die in einem Tal in einer kleinen Stadt lebt. Es gibt hier Schulen, ein Rathaus und sonstige für die Gemeinschaft wichtige Gebäude. Alles normal also? Weit gefehlt. Denn im Osten und Westen des Tales liegt die idente Ortschaft, einmal 20 Jahre in der Vergangenheit, einmal 20 Jahre in der Zukunft.

Die Grenzen zwischen den Tälern werden streng bewacht, Besuche in den beiden anderen Gebieten werden nur in Ausnahmefällen erlaubt. Etwa, um von verstorbenen Verwandten noch einmal Abschied nehmen zu können. Dann sind Reisen in Begleitung eines Wächters zugelassen – man muss allerdings maskiert sein, um nicht erkannt zu werden. Als Odile durch Zufall die Eltern ihres Freundes Edme erkennt, weiß sie, dass dieser bald sterben wird. Nur wie kann sie ihn retten?

Der kanadische Autor Scott Alexander Howard hat eine faszinierende Welt entworfen. 200 Seiten lang erzählt er eine stimmige Teenager-Geschichte voll von Hoffnungen, Unsicherheiten und Sehnsüchten. Manchmal vielleicht ein wenig zu langatmig. Erst als aus der Sicht der älter gewordenen Odile berichtet wird, nimmt die Handlung Fahrt auf. Wie kann diese Odile, deren Leben eher enttäuschend verlaufen ist, noch einmal die Kurve kratzen?