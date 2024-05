Gegen Sexismus, Rassismus, Nazis und Israel

Theaterdonner bei den Festwochen, Theaterdonner in der Politik: Aber ganz selbstverständlich ist es in der Gesellschaftspolitik geworden, Solidarität für Palästinenser zu fordern und nicht mehr an die (toten) israelischen Geiseln zu erinnern.

Das Pfingstwochenende bietet nach einer politisch turbulenten und aufwühlenden Woche vielleicht ein wenig Zeit für Reflexion: Der slowakische Ministerpräsident, Robert Fico, befindet sich nach dem Attentat immer noch in ernstem Zustand, dem Tod dürfte er nur knapp entkommen sein. Die israelische Armee hat ihre Angriffe auf die islamistische Hamas im Gazastreifen verstärkt, die Einsätze in Rafah wurden fortgeführt. Dazwischen platzte die Meldung, dass die Leichen der Deutschisraelin Shani Louk sowie zweier weiterer Geiseln im Gazastreifen gefunden worden seien. Alle drei hatten das Musikfestival im Süden Israels besucht, das am 7. Oktober von der Hamas bestialisch überfallen wurde. Das Bild der leblosen jungen Frau, Shani Louk, auf der Ladefläche eines Pick-up-Trucks, umringt von Kämpfern, die ihren Körper bespuckten und auf ihn einschlugen, schockierte damals die Welt.