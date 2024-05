Mode zum Smashen

Auch Tennisprofis möchten bei ihrem Auftritt am Centre-Court gut aussehen. In Wien spielt die Kreativcommunity beim Prater, und aus Deutschland kommt ein neues Label mit Retro-Optik.

In einem Video, das unlängst zirkulierte, unterhalten sich Tennis-Superstars wie Novak Djoković, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz artig über das Thema des „Pre-Match Walkout“. Von wem also anzunehmen ist, dass er den besten Start aus der Umkleide auf den Platz hinlegen wird, will Djoković wissen, und sofort ist man sich einig: „Nach dem Auftritt von Jannik mit seiner Gucci-Tasche in Wimbledon muss er das sein.“