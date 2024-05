Hochwasser in Deutschland: Lage entspannt sich

Enorme Regenmengen verursachten in den deutschen Bundesländern Saarland und Rheinland-Pfalz Hochwasser. Für Aufräumarbeiten oder Schadensschätzungen ist es aber noch zu früh. Die Schäden dürften immens sein.

Die Entwicklung des Hochwassers in Deutschland beschäftigt Rettungskräfte und Bevölkerung im Saarland und in Rheinland-Pfalz weiter. Die immensen Schäden werden erst langsam sichtbar. „Die Hochwasserlage ist weiter ernst, aber die Situation zeigt in vielen Bereichen deutliche Entspannung“, hieß es am Samstag vom saarländischen Innenministerium. Größtenteils ziehe sich das Wasser langsam zurück. In der Nacht auf Sonntag war die Lage zunächst unverändert.

In der Gegend um Blieskastel, hier die Ortschaft Webenheim, stehen zahlreiche Wohnhäuser unter Wasser. Der Pegel der Blies stieg bis zum Samstagnachmittag weiter an. Imago / Bernd März

„Sowohl für Aufräumarbeiten als auch für Einschätzungen zum Schaden ist es einfach noch zu früh“, sagte eine Sprecherin des Landkreises Trier-Saarburg. Man habe nun Drohnen angefordert, um sich von oben einen Überblick über das Schadensausmaß verschaffen zu können.

Regen verursachte Überflutungen und Erdrutsche

Die saarländische Landeshauptstadt Saarbrücken als Untere Katastrophenschutzbehörde hat die Großschadenslage nach den schweren Überschwemmungen aufgehoben. Die akuten Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen seien abgeschlossen und die Gewässerpegelstände weiterhin rückläufig, teilte die Pressestelle der Stadt am Samstagabend mit.

Der Rhein bei Köln. Imago / Ying Tang

Enorme Regenmengen hatten im Saarland am Freitag und in der Nacht zum Samstag für Überflutungen, Erdrutsche und voraussichtlich hohe Schäden gesorgt. In der Landeshauptstadt Saarbrücken stand die Stadtautobahn unter Wasser und musste gesperrt werden. Auch ein Kohlekraftwerk im Saarland war überflutet worden, wie mehrere Medien berichteten. Die Behörden befürchteten zudem, dass die historische Altstadt von Blieskastel überflutet würde.

Kaum Verletzte oder gar Tote

Auch im benachbarten Rheinland-Pfalz kam es zu Hochwasser – in beiden Ländern liefen Keller und Straßen voll. Viele kleinere Bäche und Flüsse traten über die Ufer. Die gute Nachricht: Es gab bisher kaum Verletzte oder gar Tote zu beklagen.

Auch der Bahnverkehr kam zeitweise zum Erliegen. Im Verlauf des Samstags konnte aber auch dieser wieder anrollen. Auch die meisten gesperrten Straßen waren wieder befahrbar.