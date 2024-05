K.o.-Tropfen auf der Bühne: Carolina Bianchi bei den Wiener Festwochen

Museumsquartier. Eine Performerin schaltet live ihr Bewusstsein aus, ihr Text läuft weiter: „A noiva e o boa noite Cinderela“ handelt von Aktionismus und Vergewaltigung, Traum und Trauma, Schlaf und Tod. Viel, zu viel. Bericht von einer Überforderung.

Was passiert, wenn man das Bewusstsein verliert? Und was, wenn man es öffentlich verliert, als Performerin, auf die alle Blicke gerichtet sind? Wenn man zu diesem Zweck freiwillig K.-o.-Tropfen (auf Spanisch zynisch „Boa noite, Cinderela“, also „Gute Nacht, Cinderella“ genannt) einnimmt, wie sie Frauen eingeflößt werden, um sie ohnmächtig – und damit missbrauchbar – zu machen? Dieses Experiment steht im Zentrum der Aufführung der brasilianischen Künstlerin Carolina Bianchi. Die sich selbst damit in eine Reihe von Performerinnen stellt, die mit der Verfügbarkeit, dem Kontrollverlust ein ernstes Spiel trieben. Wie Valie Export, die 1968 im „Tapp- und Tastkino“ ihre Brüste den Händen der Besucher aussetzte.