„Anleitung“ zur Kündigung im Krankenstand? Kritik von Krebshilfe

Die Krebshilfe ist alarmiert: Auf der Website der Wirtschaftskammer werde detailliert erklärt, wie man jemanden im Krankenstand kündigen könne – auch wenn dieser sich im Krankenhaus befinde. Inzwischen ist die entsprechende Seite auf der WKO nicht mehr abrufbar.

Die Österreichische Krebshilfe kritisiert in einer Aussendung eine „Anleitung“ zur Kündigung, die sie auf der Website der Österreichischen Wirtschaftskammer (WKO) gefunden hat. In dieser werde dargelegt, wie Arbeitnehmer rechtskonform gekündigt werden können, auch wenn sie sich im Krankenstand befinden, sogar, wenn diese im Krankenhaus sind. So heiße es etwa: „Befindet sich ein Arbeitnehmer im Krankenhaus, ist eine schriftliche Kündigung ins Krankenhaus zu übersenden. Eine durch die Post zugestellte Kündigung gilt dann als wirksam zugestellt, wenn der Kündigungsbrief auf dem Nachtkästchen deponiert bzw. in einem für die Patienten bestimmten Postfach abgegeben wird.“

Am Sonntagvormittag war die entsprechende Seite auf der Homepage der WKO nicht mehr aufrufbar.

„Wenn die WKO bei ihren Mitgliedern offen dafür ,wirbt‘, wie Arbeitgeber:innen ihre Arbeitnehmer:innen im Krankenstand möglichst einfach und ohne persönliche Berührungspunkte im Spital kündigen können, empfinden wir das, gelinde gesagt, als äußerst verstörend und grenzwertig,“ so Krebshilfe-Präsident Paul Sevelda. Kritisiert wird seitens der Krebshilfe, dass in Österreich kein genereller Kündigungsschutz im Krankenstand (für Krebspatienten und -patientinnen) besteht. Ihnen zufolge spielte auch die Angst vor der Kündigung eine wichtige Rolle: „Wir erkennen voll Sorge, dass immer mehr Patient:innen aus Angst vor Kündigungen trotz kräfteraubender Krebstherapien weiter arbeiten gehen“, so Krebshilfe-Geschäftsführerin Doris Kiefhaber.. „Das führt aber unweigerlich dazu, dass sie sich psychisch und physisch völlig überfordern“.

Das Sozialministerium erkläre sich unzuständig, heißt es im Ö1-„Journal um acht“, das Arbeitsressort will keine Änderung und die Wirtschaftskammer betont: Sie empfehle keineswegs die Kündigung von Kranken. (Red.)