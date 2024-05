Mindestens zwei Tote bei Schiffsunglück auf Donau in Ungarn

Am Samstagabend kollidierte ein Hotelboot offenbar mit einem Motorboot. Fünf Personen werden noch vermisst.

Bei einer mutmaßlichen Schiffskollision auf der Donau nördlich von Budapest sind am Samstagabend mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach fünf weiteren Passagieren an Bord eines Motorbootes würden Polizei und Rettungsmannschaften noch suchen, berichtete das Budapester Polizeipräsidium (BRFK) am Sonntagvormittag auf einer Pressekonferenz. Laut der Exekutive dürfte das Schiff mit einem Motorboot in der Nähe von Veröce (Komitat Pest) kollidiert sein.

Am späten Samstagabend sei die Polizei informiert worden, dass am Donau-Ufer bei Veröce ein blutender Mann gefunden wurde, teilte ein Sprecher mit. Gegenüber den Beamtinnen und Beamten habe der Verletzte dann angegeben, dass er mit einem Motorboot verunglückt sei. In dem Boot sollen sich sieben weitere Personen befunden haben. Die Behörden nahmen daraufhin sofort die Ermittlungen auf und starteten eine Suchaktion. Auch der Katastrophenschutz und die Rettung wurden alarmiert.

Im Zuge der Suche seien die Leichen eines Mannes und einer Frau geborgen worden. Auch das Motorboot konnte an Land gezogen werden, berichtete das Onlineportal „444.hu„. Die Polizei stoppte daraufhin ein Schiff bei Komárom. Dieses habe Schäden an der Seitenwand aufgewiesen, hieß es. Die Behörden gehen davon aus, dass das Hotelschiff das Motorboot etwa 50 Kilometer nördlich von Budapest gerammt hat.

Zahl der Passagiere noch unklar

Details zur Identität der Unglücksopfer lagen am Nachmittag noch nicht vor. Es seien nach derzeitigen Informationen jedoch keine Österreicherinnen und Österreicher unter den Toten oder Vermissten, erklärte das Außenministerium am Nachmittag. Die Suche nach den Vermissten war am Sonntagnachmittag weiter im Gang.

Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Verdachts auf Gefährdung im Schiffsverkehr mit mehrfacher Todesfolge ein. Die weiteren Hintergründe des Vorfalls sind noch offen. (APA)