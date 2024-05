Fußball: SKN St. Pölten zum 9. Mal Frauen-Champion und Double-Sieger

Die Niederösterreicherinnen gewannen am Sonntag in der 17. Runde das Spitzenspiel bei der Spielgemeinschaft Altach/Vorderland 2:1.

Der SKN St. Pölten hat sich zum neunten Mal in Folge den Titel in der Frauen-Fußball-Bundesliga gesichert – und damit auch das neunte Double in Serie. Die Niederösterreicherinnen gewannen am Sonntag in der 17. Runde das Spitzenspiel bei der Spielgemeinschaft Altach/Vorderland 2:1 (0:1) und sind einen Spieltag vor Saisonende nicht mehr von der Spitze zu vertreiben. Die „Wölfinnen“ halten bei 45 Zählern, die Vienna und Altach/Vorderland folgen mit acht Punkten Rückstand.

„Ein knapper Sieg, aber wir sind glücklich, dass es vorzeitig für den Meistertitel gereicht hat. Dieser Titel hat eine große Bedeutung – vor allem für die jungen Spielerinnen – denn wir haben heuer gesehen, dass wir immer weiter machen müssen und uns auf den bisherigen Erfolgen nicht ausruhen dürfen“, sagte Cheftrainerin Liése Brancao. „Die Spielerinnen haben Charakter gezeigt, vor allem in den Phasen der Saison im Frühling, in denen wir nicht gewonnen haben.“

Fehlstart

So begann auch die Partie für St. Pölten vor 600 Zuschauern in der Altacher Cashpoint-Arena nicht nach Wunsch. Die Gastgeberinnen gingen durch einen schönen Freistoßtreffer von Sabrina Horvat aus gut 20 Metern in Führung (17.). Die Vorarlbergerinnen waren in der Folge auch das aggressivere Team und ließen den Gästen wenig Raum.

In der Pause dürfte Brancao aber die richtigen Worte gefunden haben, denn die Titelverteidigerinnen kamen wie verwandelt aus der Kabine. Mateja Zver drehte mit zwei sehenswerten Schüssen von der Strafraumgrenze die Partie (47., 51.). Den Sieg ließen sich die St. Pöltenerinnen, denen schon ein Remis zum Titel gereicht hätte, nicht mehr nehmen. „Wir haben in der Pause unser System geändert und es ist deutlich besser geworden. Die Trainerin hat uns in der Pause gesagt, dass wir einfach unser Spiel spielen sollen. Wir haben heute am Ende gezeigt, dass wir den Titel wieder unbedingt nach St. Pölten holen wollen“, meinte Zver.

Mit dem erneut eingefahrenen Double darf die Brancao-Truppe damit als „Role Model“ für die Männer von Sturm Graz gelten, die es den Niederösterreicherinnen am Abend nachmachen wollen. St. Pölten bleibt zudem in dieser Saison auf nationaler Ebene weiter unbesiegt. Den zehnten Cup-Triumph in Folge hatte der Klub vor zehn Tagen durch einen 3:0-Finalsieg gegen die Wiener Austria eingefahren.

Absteiger steht fest

Die Frauen der Vienna hatten schon am Samstag jegliche Chancen auf den Meistertitel durch eine 2:3-Heimniederlage gegen den Tabellenvierten Sturm Graz vergeben. Für die Döblingerinnen gilt es nun, beim Saisonfinale nächsten Sonntag Platz zwei gegenüber den punktgleichen Altacherinnen zu verteidigen. Die Vienna gastiert beim Tabellen-Achten Union Kleinmünchen/Blau-Weiß Linz, während die Vorarlbergerinnen beim Liga-Fünften Austria antreten.

Am Tabellenende steht seit Samstag der Abstieg von Wacker Innsbruck nach einer 0:1-Niederlage beim Vorletzten FC Bergheim fest. Den Aufstieg aus der 2. Liga fixierte der LASK mit einem 1:0-Heimsieg im Schlager gegen Verfolger FC Pinzgau Saalfelden. (APA)