Zverev holt Titel bei Rom-Masters und ist bereit für Paris

Alexander Zverev setzt sich im Finale des Masters-Turniers in Rom 6:4, 7:5 gegen Nicolas Jarry durch. Damit stellt der Deutsche unter Beweis, dass er bei den French Open zum erweiterten Kreis der Titelkandidaten zählt.

Alexander Zverev hat in Rom seinen sechsten Masterstitel gewonnen und sich in den Kreis der Mitfavoriten für die French Open in Paris gespielt. Der Tennis-Olympiasieger aus Deutschland gewann das ATP-1000-Finale im Foro Italico gegen den Chilenen Nicolas Jarry 6:4, 7:5. Nach 2017 triumphierte Zverev zum zweiten Mal bei diesem Sandplatzturnier und rückt in der Weltrangliste auf Platz vier vor. Für seinen insgesamt 22. Turniersieg, den ersten der Saison, kassierte Zverev 963 225 Euro Preisgeld. „Der Sieg bedeutet mir sehr viel. Rom ist ein sehr besonderer Ort für mich“, sagte Zverev nach seinem ersten Titel auf Masters-1000-Niveau, der zweithöchsten Kategorie hinter den vier Grand Slams, seit seiner schweren Fußverletzung vor zwei Jahren. „Es ist eine ganz spezielle Woche für mich. Der Fokus liegt natürlich auf Paris, aber erst einmal genieße ich diesen Sieg.“

In Roland Garros (ab 26. Mai) bekommt Zverev nun die Chance, seinen ersten Triumph auf Grand-Slam-Ebene zu feiern. Beim Höhepunkt der Sandplatzsaison rechnet er sich die größten Chancen aus.

Kehrtwende auf Sand

Nach einem holprigen Start in die Sandplatzsaison mit frühen Niederlagen in Monte Carlo, München und Madrid sammelte er in Rom das nötige Selbstvertrauen für Paris. Im Finale spielte Zverev seine Endspielerfahrung aus. In den wichtigen Moment war er da, wie gegen Ende des ersten Satzes, als Zverev seinem Gegner das Aufschlagspiel zum 6:4 abnahm. Beiden Spielern unterliefen bei eigenem Aufschlag nur wenige Fehler. So war auch der zweite Durchgang lange offen, bis Zverev spät zuschlug. Der vierte Matchball nach 1:41 Stunden saß. (dpa/APA)