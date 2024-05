Ralf Rangnick nominiert EM-Kader mit „Sorgenkindern“

David Alaba wird nicht mitspielen, eine Funktion im Trainerstab des ÖFB-Teams ist für den Real-Star angedacht. Wen nimmt Rald Rangnick mit, auf wen setzt er im Sturm? Am Dienstag lässt er in Wien die Katze aus dem Sack.

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick präsentiert am Dienstag (18.00 Uhr/live ORF Sport +) jenen Kader, mit dem die letzten beiden Testspiele vor der EM und wohl auch die EM selbst in Angriff genommen wird. Im Fokus stehen dabei unter anderem die aktuell verletzten Philipp Lienhart, Alexander Schlager und David Alaba. Letzterer könnte die ÖFB-Auswahl bei der Endrunde in Deutschland als Mitglied des Trainerstabs unterstützen.

Die zuletzt fehlenden Kevin Danso und Maximilian Wöber sollten ebenso verfügbar sein wie der in den vergangenen Monaten oft angeschlagene Gernot Trauner, was Rangnicks Sorgen in der Innenverteidigung etwas lindert. Fix nicht dabei sind hingegen die an Kreuzbandrissen laborierenden Xaver Schlager und Sasa Kalajdzic.

Bis zu 26 Mann fahren mit

Rangnick darf für die EURO bis zu 26 Spieler nominieren und will dieses Kontingent auch ausschöpfen. Möglicherweise liegt die Anzahl der Kicker, die am Dienstag einberufen werden, leicht über dieser Grenze - zum einen wegen einiger angeschlagener Spieler, zum anderen auch wegen der Champions-League-Finalteilnahme von Marcel Sabitzer mit Borussia Dortmund.

Der Steirer wird aufgrund des London-Trips nicht am ÖFB-Trainingslager vom 29. Mai bis 3. Juni in Windischgarsten teilnehmen und wohl auch für das Match am 4. Juni in Wien gegen Serbien kein Thema sein, sehr wohl aber für die Generalprobe am 8. Juni in St. Gallen gegen die Schweiz. Tags zuvor muss Rangnick seinen endgültigen EM-Kader benennen.

Nach der Schweiz-Partie haben die ÖFB-Internationalen bis 12. Juni frei - an diesem Tag erfolgt der Treffpunkt im EURO-Basecamp in Berlin. Am 17. Juni steigt in Düsseldorf Österreichs erste EURO-Partie gegen Frankreich, am 21. Juni und 25. Juni geht es jeweils in Berlin gegen Polen und die Niederlande.