Wer geht da gleich in die Luft?

Am Ende entschweben Bartoli und Olivieri dem Flughafenambiente mit einem romantischen Ballon.

In „Une folle journée“ stranden Mozarts Opernfiguren auf dem Flughafen: Heiterkeit und Jubel für Cecilia Bartoli und viele andere in diesem Pasticcio.

Viel los auf dem Airport Lorenzo Da Ponte, die WAM Airlines müssen so gut wie ausgebucht sein. Massen zwängen sich durch das Nadelöhr der Sicherheitskontrolle, warten an den Gates, schlagen die Zeit mit letzten Einkäufen tot. In der Riesenkabine des Großen Festspielhauses reagiert das Publikum sogleich vergnügt auf die leicht durchgeknallten Sicherheitsdurchsagen und das geschmeidige Gestikulieren, das etwaigen Opernallergikern die Notausgänge anzeigt.