Ausgerechnet jetzt, kurz vor der Nationalratswahl im September, herrscht in der Bevölkerung ein verbreitetes Gefühl der Enttäuschung darüber, dass die Regierung nicht in der Lage ist, das Land angemessen auf den Zustrom einer großen Zahl von Familien vorzubereiten, die jeden Tag ankommen. Die Fakten: Zu Beginn dieses Jahres waren bereits rund 40 Prozent der Wiener Bevölkerung nicht in Österreich geboren. Darunter sind etwa 50.000 syrische Flüchtlinge, 113.606 Syrer sind insgesamt derzeit in Österreich.

Eine beträchtliche Anzahl von Flüchtlingen zieht es in die Bundeshauptstadt, nachdem ihr Asylantrag positiv beschieden wurde. Die Anziehungskraft kommt größtenteils aufgrund der dortigen Bereitstellung von Sozialleistungen. Folglich trifft die Familienzusammenführung vor allem Wien, das bereits überproportional belastet ist. Im Vorjahr wurden österreichweit 12.955 Anträge auf Familienzusammenführung von syrischen Flüchtlingen genehmigt.

Kulturelle Identität

Was bedeutet das für die Integration dieser Menschen? Der digitale Flüchtling verlässt sich stark auf mobile Technologien, um sich in seinem neuen Leben zurechtzufinden. Der Aufstieg von TikTok hat einen erheblichen Einfluss auf die kulturelle Identität dieser jungen Nutzer, leider manchmal auch in Richtung Radikalisierung. Der demografische Wandel wird eine neue Gesellschaft hervorbringen, die durch unterschiedliche Werte und Prinzipien geprägt ist und zu schrittweisen Veränderungen im lokalen politischen und sozialen Gefüge führt. Der weitreichende Einfluss von sozialen Medien (TikTok) auf junge Menschen wird zu einem kulturellen und sozialen Konflikt um Fragen der sozialen und rassischen Identität beitragen.

Beim Konflikt zwischen Israel und Palästina etwa zeigen sich erhebliche Unterschiede in der Wahrnehmung von Aggressoren und Opfern. Die westliche Welt wird da als heuchlerisch wahrgenommen, insbesondere in Bezug auf die Unterstützung der US-Außenpolitik. Dies wird zu einem wachsenden Misstrauen und Respektlosigkeit gegenüber der hiesigen Regierung führen und letztendlich die Entstehung einer neuen Gemeinschaft mit eigener Identität begünstigen. Die kommende Generation von Flüchtlingen könnte eine eigene politische Partei gründen, die sich durch abweichende Normen und Werte auszeichnet und durch demokratische Grundsätze Veränderungen in der Politik herbeiführen möchte.

Bedeutung von Bildung

Die Neuankömmlinge spielen früher oder später eine wesentliche Rolle in unserer Gesellschaft, es ist daher wichtig, wirksame Integrationsmaßnahmen zu ergreifen. Dazu könnte es gehören, die Verteilung der Flüchtlinge auf die neun Bundesländern zu erzwingen, um Wien zu entlasten. Darüber hinaus sollten Anstrengungen unternommen werden, um einen guten Zugang zu Schulplätzen mit höheren akademischen Standards zu gewährleisten und den Flüchtlingen echte Chancen zur Integration in die österreichische Gesellschaft zu bieten. Ihre Konzentration in bestimmten Wohngegenden, wie z. B. Favoriten in Wien, wird zweifellos ihren Zugang zur sogenannten Leitkultur erschweren und ihre Möglichkeiten einer echten Integration einschränken.

Die Mehrheit der Flüchtlinge kam nach Österreich auf die Suche nach einem besseren Leben und vor allem nach einer sicheren Zukunft für ihre Kinder. Wenn sie jedoch auf das Bildungsniveau in bestimmten, überwiegend von Migranten bewohnten Gegenden, auf soziale Benachteiligungen wie Armut und hohe Arbeitslosigkeit stoßen, empfinden sie tiefe Verzweiflung und ein tiefes Gefühl des Verrats durch die lokalen politischen Entscheidungsträger. So werden Gewalt, gesellschaftliche Spaltung und religiöser Extremismus heraufbeschworen – trostlose Umgebungen, in denen niemand sein möchte.

Wenn ich mit befreundeten syrischen Flüchtlingen über aktuelle Themen im Zusammenhang mit Integration und Migration spreche, zum Beispiel über die Frage der Rückführung von Asylstraftätern, so unterstützen viele voll und ganz den Plan, sie in ihre Länder zurückzuschicken, weil sie eine Gefahr für die Gesellschaft als Ganzes und auch für sich selbst darstellen.

Politisch nah der ÖVP

Sie wollen auch ein Ende des Kinderschleppens und harte Linien bei der Jugendkriminalität. Politisch vertreten viele Flüchtlinge die Positionen der ÖVP, würden die SPÖ wählen, weil sie die Sozialleistungen schätzen, haben Angst vor der FPÖ und finden die Zugänge der Grünen naiv. Ein großes Thema sind die großzügigen Sozialleistungen, dank derer viele Menschen keinen Anreiz haben, eine Beschäftigung zu suchen. Dies wiederum entmutigt indirekt ihre Beteiligung am Arbeitsmarkt und an der Gesellschaft im Allgemeinen. Es ist ungerecht, dass manche Menschen den ganzen Tag untätig herumsitzen und ein Gehalt vom Staat erhalten, während andere unermüdlich arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das denken auch viele Migranten, mit denen ich gesprochen habe.

Letzten Monat habe ich für zwei minderjährige Syrer gedolmetscht, die beschuldigt wurden, öffentliches Eigentum zerstört zu haben. Beide stammen aus einem Haushalt, in dem weder die Eltern noch die meisten Geschwister berufstätig sind. Davon wird es schon bald viel zu viele geben, wenn die Politik nicht schnellstens handelt. Morgen ist es nämlich schon zu spät.

Rasha Corti, Mitglied des Expertenrats für Integration im Bundeskanzleramt, Dolmetscherin für das Innenministerium und die GCSP.

