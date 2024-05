Umfassende Chefbetreuung

Wir machen uns unsere Wirklichkeit selbst. Nehmen wir nur die Arbeitssituation.

Theoretisch hat man einen Chef, der einem das Leben schwer macht. Aber wenn man es sich nur gut genug vorstellt, ist man gar nicht in der Arbeit, sondern im Urlaub. Zum Beispiel auf einem Schauspielcamp in der Toskana. Dort proben wir ein Stück, in dem es darum geht, ständig gekränkt dreinzuschauen und nach ein paar Runden ins Burnout zu fallen. Die meisten meiner Mitschauspieler haben es schon geschafft. Nur für mich muss sich der Regisseur ständig neue Schikanen einfallen lassen. Gestern hab’ ich zum Beispiel in der Teeküche erfahren, dass meine Kollegin den spannenden Kunden, den ich gewonnen habe, betreuen darf. Und weil der Kunde so lukrativ ist, bekommt sie auch noch eine fette Gehaltserhöhung. Danach mache ich eine Stunde Chefbetreuung. Er zitiert einen zu sich, damit man ihm beim Denken zuschaut. Dabei kaut er Nägel und runzelt die Stirn.

Bietet man seine Hilfe an, blafft er einen an. Schließlich schickt er einen weg und verlangt, dass man das umsetzt, was er vorgeschlagen hat. Was genau, ist ein Rätsel. Zu Mittag mache ich eine Erkundigungsreise in die Umgebung. Die Lokale haben eine interessante soziale Bandbreite, vor allem im unteren Bereich. Trotzdem entscheide ich mich für ein Supermarktweckerl. Danach geht es wieder zur Chefbetreuung. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich ein Yogaseminar. Alle sitzen um einen Tisch herum und einer erklärt, dass alle Anwesenden außer ihm keine Ideen haben und sich nicht anstrengen. Dabei macht man Atemübungen und denkt an etwas Schönes. Da ist es natürlich schade, dass ich in Wirklichkeit eh im Urlaub bin, sonst würde ich jetzt wahrscheinlich an den Urlaub denken.

( Die Presse Schaufenster , 17.5.2023)

