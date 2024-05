Thiem verhindert vorzeitiges Aus bei seinem French-Open-Abschied

Dominic Thiem stand in der Qualifikation für den Hauptbewerb der French Open vor einer bitteren. Niederlage. Nach dem 3:6, 6:3, 6:2 gegen Franco Agamenone lebt der Traum vom Abschied in Paris auf der großen Tennis-Bühne weiter.

Bekommt Dominic Thiem seine Chance auf einen Hauptbewerb-Abschied von den French Open? Der 30-jährige Niederösterreicher, Paris-Finalist von 2018 und 2019, ist in der Qualifikation immerhin eine Runde weiter. Doch wurde sein Auftaktmatch am Montag von einigen Schwierigkeiten begleitet. Österreichs Tennis-Star, dem im letzten Jahr seiner aktiven Karriere eine Wildcard bei dessen Lieblingsturnier verwehrt blieb, kämpfte sich gegen einen italienischen Nobody in Runde zwei.

Nach Satzverlust (3:6) siegte Thiem am Ende bzw. nach 2:19 Stunden 6:3 und 6:2 gegen den 31-jährigen Franco Agamenone, der aktuell Nummer 228 der Welt ist. Zwei weitere Hürden in der Qualifikation gilt es nun zu bestehen. Als nächstes wartet Otto Virtanen. Der Finne ist Nummer 156 im ATP-Ranking. (red.)